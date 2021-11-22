Выездной матч «Томи» закончился со счетом 3:3

Томский Обзор / Фото: 22 ноября 2021 // Фото: vk.com/fctomtomsk

Накануне, 21 ноября, в Жигулевске прошел матч 24 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу в рамках которого встретились ФК «Томь» и «Акрон» (Тольятти), сообщается на сайте томского клуба.

Хозяева поля открыли счет на 24 минуте матча. После подачи углового Артем Делькин прокинул мяч на дальнюю штангу, где Данила Сагуткин опередил Данилу Савиных и с метра отправил мяч в ворота. На 57 минуте томичи сравняли счет. Александр Ставец пробил точно в дальний угол. Через 7 минут томичи вырвались вперед. Астемир Гордюшенко с десяти метров пробил в «девятку», но Сергей Волков перевёл мяч на угловой, который прямым ударом реализовал Кубышкин. На 71 минуте «Томь» еще больше увеличила отрыв. Александр Ставпец сместился с левого фланга в центр и пробил из-за штрафной точно в «девятку».

Однако хозяева поля начали отыгрываться ближе к концу матча. На 87 минуте Артур Газданов с района 11-ти метровой отметки пробил точно в верхний угол, а на 92 минуте Константин Базелюк успешно реализовал пенальти.

В итоге матч закончился со счетом 3:3. По итогам 24 туров «Томь» находится на 14 строке турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч томская команда проведет 27 ноября на домашнем поле, где встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», который занимает 5 место в таблице ФНЛ.

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