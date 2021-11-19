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Двоих жителей Томской области осудят за вымогательство и похищение человека

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Двое 26-летних жителей села Каргасок предстанут перед судом за вымогательство и похищение человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По данным следствия, в августе 2021 года обвиняемые подвезли своего знакомого до пилорамы в окрестностях села Каргасок, где тот и заночевал. По дороге между мужчинами произошел словесный конфликт. Утром молодые люди вернулись на пилораму и начали избивать потерпевшего и потребовали 20 тыс. рублей, угрожая топором.

После этого потерпевшего поместили в багажник и повезли к нему домой за деньгами. По дороге автомобиль сломался и потерпевшему удалось сбежать, добраться до населенного пункта и обратиться в полицию.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по п.п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п.п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Их расследование завершено, материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Каргасокский районный суд для рассмотрения по существу.

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