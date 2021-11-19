В Томске впервые отметят день преподавателя высшей школы

19 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Сегодня, 19 ноября, в Томске, как и во всей России, впервые отмечают день преподавателя высшей школы. Приказ об учреждении нового профессионального праздника в начале ноября подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков, сообщается в телеграм-канале министерства.

Предполагается, что установление дня преподавателя высшей школы в 2021 году, объявленном Президентом России Годом науки и технологий, поможет повысить престиж профессии преподавателя вузов.

«Чтобы подчеркнуть ценность и востребованность труда преподавателей, их значимую роль в воспитании молодежи, мы учреждаем новый профессиональный праздник», — отметил Валерий Фальков.

Датой профессионального праздника выбран день рождения основателя Московского государственного университета, крупного российского ученого Михаила Ломоносова.

В свою очередь, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская поздравили томских преподавателей, отметив, что именно благодаря им шесть томских университетов добиваются успехов.

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