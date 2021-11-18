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Из-за ремонтных работ в Томске закрыли перекресток в Зеленых горках

ЖКХ, Происшествия, Томские новости, ограничение движения зеленые горки ограничение аварийный ремонт Из-за ремонтных работ в Томске закрыли перекресток в Зеленых горках

Сегодня, 18 ноября, в Томске временно закрыли перекресток улиц Дизайнеров и Гамалеи.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, перекрытие связано с ремонтом колодца, который проводится со вскрытием дорожного полотна, но без отключения водоснабжения в домах. В связи с этим перекрыты обе полосы в точке самого перекрестка. На месте установлены соответствующие знаки.

В сообщении отмечается, что завершение работ запланировано на 22.00 пятницы, 19 ноября.

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