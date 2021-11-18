Томские общественники призывают горожан высказываться по очередному этапу благоустройства набережной Ушайки

Томский Обзор / Фото: 18 ноября 2021 // Фото: intercolumnium.ru

В Томске началась подготовка документации по реализации третьего этапа (участок №3) благоустройства берегов реки Ушайки в рамках проекта «Томские набережные». Уже получено положительное заключение Государственной историко-культурной экспертизы.

Региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обратило внимание томичей в соцсетях на то, что сейчас акт экспертизы представлен на общественное обсуждение на официальном сайте Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

Свои возражения по поводу заключения экспертизы томичи могут по e-mail в адрес комитета kooknto@gov70.ru, по почте — 634050, г. Томск, а/я 115, либо лично по адресу: пр. Ленина, 50. Претензии принимаются до 2 декабря.

В рамках третьего этапа планируется размещение на участке правого берега Ушайки спортивных площадок разного назначения (для скейта, паркура, уличные тренажеры и др.), раздевалок, общественного туалета, электрощитовой и пункта проката инвентаря. Благоустройство территории также предполагает размещение пешеходных дорожек, тротуаров, лестниц, мостов, детской площадки и др.

Проект «Город не бесит» также призывает жителей города выражать свое мнение и прилагает образец письма, которым можно воспользоваться, если горожанин разделяет позицию этого сообщества:

«Добрый день! Изучив документацию экспертизы, выражаю свою позицию относительно предлагаемого проекта работ:

1. Представленные этапы проекта являются непроработанными, необоснованными, не имеют под собой экспертной оценки, аналитических оснований и не учитывают критику первого этапа проекта от общественности и экспертного сообщества.

2. Данный проект не учитывает окружающие культурные, архитектурные и археологические особенности городской среды (паркур, скейт-парк, мосты, автопарковка и др. элементы). Все эти элементы проекта не аутентичны тем атмосферным особенностям среды, которая в настоящий момент создана данным участком города. Внедрением этих элементов будет нарушена историческая целостность локации, внесен дисбаланс как с точки зрения архитектуры, так и с точки зрения комплексного восприятия городской среды.

Предлагаю:

1. Отменить результаты экспертизы ввиду того, что проект третьего этапа разработки набережной р. Ушайки является вторжением в архитектурный облик городской среды и нарушает его внешний и внутренний баланс.

2. Пересмотреть третий и второй этапы проекта «Томские набережные», учесть всю критику экспертного сообщества, привлечь к разработке архитекторов, проектировщиков, архитектурные бюро, общественные организации города, провести открытый конкурс на лучший проект набережной, ограничить использование материалов проекта. В частности минимизировать количество гранита, увеличить и максимизировать зеленые зоны, сохранить и увеличить зеленые насаждения, максимально сохранить выходы к воде, благоустроить и выделить родниковые зоны, акцентировать внимание на исторических частях набережной, проработать навигационные элементы, использовать лаконичное освещение, тропинки, скамейки.

3. Разработать систему принятия решений об изменении городской среды и формировании общественных пространств в городе Томск в порядке привлечения экспертного сообщества, через открытый конкурс проектов и процессом согласования и обсуждения с общественными организациями и инициативными группами жителей города.»

Напомним, ранее первый этап благоустройства берегов Ушайки в рамках проекта «Томские набережные» неоднократно критиковался общественностью, блогерами-урбанистами и рядом специалистов.

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