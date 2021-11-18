«Томь» на выезде уступила «Оренбургу»

Томский Обзор / Фото: 18 ноября 2021 // Фото: vk.com/fctomtomsk

Накануне, 17 ноября, в п. Ростоши прошел матч 23 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2021-2022 в рамках которого встречались ФК «Оренбург» и «Томь», сообщается на сайте томской команды.

Хозяева поля открыли счет уже на 2 минуте матча. Автором гола стал Абдулайе Диалло. Томичи сравняли счет на 50 минуте. После подачи с правого фланга Александр Ставпец скинул мяч на Павла Кудряшова, а тот чуть позже выполнил обратную передачу, которую головой и замкнул капитан «Томи». Окончательный счет был установлен на 4 дополнительной минуте, когда Владимир Сычевой после серии рикошетов отправил мяч в ворота томской команды.

В итоге матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. По итогам 23 туров томская команда опустилась на 13 строчку турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 21 ноября в Жигулевске, где встретится с ФК «Акрон», находящимся на 7 месте в рейтинге ФНЛ.

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