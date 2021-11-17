О привлечении инвестиций для стартап-проектов рассказали в «Точке кипения – Томск»

17 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» эксперт Вячеслав Макович провел практикум по инвестиционной оценке и упаковке стартап-проектов. Основные особенности и секреты взаимодействия с инвесторами участники практикума узнали в ходе лекции и применили полученные знания в деловой игре.

По словам Маковича, если говорить простыми словами, то бизнес-модель, которая должна быть у каждого стартап-проекта, представляет собой описание, как проект будет «делать» деньги. «Ключевые элементы бизнес-модели – это клиенты, ценность, продукт и каналы продаж», - говорит эксперт. При этом она должна соответствовать также рынку и основателю проекта, включая соответствие поставленным целям, интересам, амбициям и др. «Если говорить про критерии соответствия рынку, то здесь мы ориентируемся на объем рынка, его динамику – он должен быть растущим, и сходящуюся экономику», - перечислил основные элементы рынка Вячеслав Макович.

По словам эксперта, стартап-проекту очень важно определиться с порядком работы и развития своего проекта. В том числе, определиться с рыночным сегментом, оценить перспективу его развития. «Здесь можно пользоваться разными инструментами», - говорит Макович. В их числе – вторичные источники, анализ по объему потребления (сверху-вниз и снизу-верх), по объему продаж и по аналогии с похожими условиями.

Переходя к основной части своего практикума – особенностям привлечения инвестиций, Вячеслав обратил внимание на то, что венчурный бизнес сам по себе тоже является бизнесом. «Он заинтересован в проектах не меньше, чем сами проекты в инвестициях, - уверен эксперт. – Здесь история про взаимовыгодное партнерство».

В самом процессе привлечения инвестиций необходимо проделать некоторую работу.

«Типичный взгляд, нет денег у проекта – нужны инвестиции», - говорит Макович. По словам Вячеслава, лучше сначала получить первые метрики проекта, перейти на следующую стадию и тогда уже ориентироваться на венчурный бизнес. Здесь необходимо, как отмечает эксперт, составить предварительный список потенциальных инвесторов для конкретного проекта. В качестве источника можно использовать официально публикуемые списки и рейтинги, принять участие в различного рода презентациях, спросить у коллег, кто общается в этой среде. «Дальше уже идет экономика, финансовый план, стратегия выхода на рынок», - говорит Макович.

Для взаимодействия с потенциальными инвесторами, как говорит Вячеслав, необходимо составить о себе и своем проекте своего рода инвестиционный тизер и презентацию. Документ с кратким содержанием проекта должен включать краткое резюме проекта, общие сведения о компании, описание рынка, бизнес-модели (модели монетизации), ключевые операционные и финансовые показатели, вашу команду с кратким описанием сильных и слабых сторон каждого участника, текущий статус бизнеса и основные достижения, а самое главное – объем потребности в деньгах и характер использования будущих инвестиций. Презентация в свою очередь должна содержать часть информации из тизера, например, общие сведения и описание рынка, модели монетизации, сведения о команде и текущий статус бизнеса.

Фото: «Точка кипения – Томск»

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