Томский предприниматель «сэкономил» 10 млн рублей, продавай в Китай лес по заниженной стоимости

17 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Кемеровская таможня

Сотрудники таможни выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте леса из Томской области в Китай. В итоге в российский бюджет доначислено 10 млн рублей.

Как уточняют в пресс-службе Кемеровской таможни, в январе-феврале 2021 года в Китай было отгружено 3 200 кубометров леса ценных пород на сумму около 250 тыс. долларов. Общая стоимость контракта должна была составить 11 млн долларов США. При этом заявленная цена кубометра древесины была слишком низкой: вырученные средства не смогли бы покрыть стоимость транспортировки товара даже до границы с Китаем в Забайкальске.

«Экономически невыгодная сделка привлекла внимание таможенников и послужила поводом для проверки предпринимателя», – пояснила Юлия Лушникова, начальник отдела проверки деятельности лиц № 2 службы Кемеровской таможни по Томской области.

В пресс-службе отмечают, что всего за 9 месяцев 2021 года таможенники вернули в бюджет около 75 млн рублей.

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