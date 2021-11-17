18+
18+

Томский предприниматель «сэкономил» 10 млн рублей, продавай в Китай лес по заниженной стоимости

Криминал, Судебные дела, Томские новости, бюджет заниженная стоимость лес вывозят лес рубят лес экспорт древесины Томский предприниматель «сэкономил» 10 млн рублей, продавай в Китай лес по заниженной стоимости

Сотрудники таможни выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте леса из Томской области в Китай. В итоге в российский бюджет доначислено 10 млн рублей.

Как уточняют в пресс-службе Кемеровской таможни, в январе-феврале 2021 года в Китай было отгружено 3 200 кубометров леса ценных пород на сумму около 250 тыс. долларов. Общая стоимость контракта должна была составить 11 млн долларов США. При этом заявленная цена кубометра древесины была слишком низкой: вырученные средства не смогли бы покрыть стоимость транспортировки товара даже до границы с Китаем в Забайкальске.

«Экономически невыгодная сделка привлекла внимание таможенников и послужила поводом для проверки предпринимателя», – пояснила Юлия Лушникова, начальник отдела проверки деятельности лиц № 2 службы Кемеровской таможни по Томской области.

В пресс-службе отмечают, что всего за 9 месяцев 2021 года таможенники вернули в бюджет около 75 млн рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские ученые помогли найти на Кавказе новых паразитов

10 ноября 2021
Томские новости

В Томске точно построят канатную дорогу, но власти ждут идей от думающей общественности — губернатор

16 ноября 2021
Томские новости

У начинающих художников Томска осталось 3 дня на подачу заявки в проект Винзавода

29 октября 2021
Томские новости

В Томской области остановился прирост заболеваемости коронавирусом — губернатор

16 ноября 2021
Томские новости

В Томске открылся еще один ковидарий

1 ноября 2021
Томские новости

Томичка хотела заработать на бирже, но потеряла 1 млн рублей и взяла два кредита

1 ноября 2021
Томские новости

Томичи смогут поучаствовать во Всероссийской переписи населения через Госуслуги до 14 ноября

4 ноября 2021
Томские новости

Почтальоны начнут доставлять заказы Яндекс.Маркета в отдаленные деревни Томской области

19 октября 2021
Томские новости

Более 240 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

2 ноября 2021
Комментарии для сайта Cackle