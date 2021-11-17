«Газпромнефть-Восток» высадил саженцы в Омской и Томской областях

17 ноября 2021 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» в рамках корпоративной стратегии природопользования высадил саженцы ели и сосны. Более 744 тысяч молодых деревьев хвойных пород теперь растут в лесничествах Томской и Омской областей.

Районированные саженцы выращивались в специальном лесном питомнике. Специалистами были отобраны трехлетние растения, потому что в этом возрасте их высота, корневая система, способность противостоять заболеваниям позволяют хорошо прижиться на новом месте. До места высадки растения транспортировали в специальном рефрижераторе с поддержанием необходимого температурного режима. Предварительно были проведены подготовительные работы – очистка и планировка территории, нарезка борозд для лучшей рассадки и дальнейшей приживаемости растений.

Стратегия природопользования «Газпромнефть-Востока» предусматривает целый комплекс природоохранных мер. В этом году «Газпромнефть-Восток» выпустил в реки Верхнеобского бассейна более 450 000 тысяч мальков пеляди, что позволит повысить биоразнообразие малых и больших рек региона. Выпуск специально выращенной рыбы осуществлялся при участии специальной комиссии, в состав которой вошли представители Федерального агентства по рыболовству и профильного областного Департамента. В ближайшие пять лет предприятие инвестирует в восстановление экосистемы сибирских рек более шести миллионов рублей.

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