Спортсмены из Томской области завоевали медали всероссийских соревнований по конькобежному спорту

Томский Обзор / Фото: 17 ноября 2021 // Фото: depms.ru

Представители сборной Томской области завоевали ряд наград на прошедшем в Коломне первом этапе Кубка Союза конькобежцев, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Во всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту среди юниоров и юниорок (18-19 лет) «На призы городского округа Коломна» приняли участие 150 спортсменов из 21 региона страны. Томскую область представляли спортсмены-инструкторы, учащиеся отделения конькобежного спорта детско-юношеской спортивной школы «Янтарь».

В программу соревнований были включены как индивидуальные дисциплины, так и командный забег. По итогам Валерия Сороколетова, учащаяся Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, взяла «золото» на дистанциях 1500 м и 3000 м, стала бронзовым призером на дистанции 1000 м, а также заняла 4 место на дистанции 500 м.

Кроме того, команда Томской области, в состав которой вошли Валерия Сороколетова, Ангелина Полушкина и Екатерина Злобина, завоевала «серебро» в дисциплине «командный забег — спринт 3 круга», уступив спортсменам из Московской области.

Конькобежцев к турниру подготовила тренер-преподаватель ДЮСШ «Янтарь» Юлия Субботина.

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