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Томских студентов научат создавать цифровые продукты

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МТС запустил акселерационную программу для студентов томских вузов. 15-18 ноября на базе Томского государственного университета (ТГУ), Томского политехнического университета (ТПУ) и Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) МТС откроет программы студенческого технологического предпринимательства. Их участников научат создавать, пилотировать и внедрять свои продукты на инфраструктуре МТС.

Для участников программы будет доступна серия воркшопов по созданию и внедрению продуктов, поддержка трекеров (специалистов по кратному росту стартапов), а также доступ к цифровым ресурсам МТС – стекам технологий, облачной инфраструктуре и IoT. На площадке каждого из вузов будут открыты специальные технологические зоны, обеспеченные всем необходимым оборудованием для тестирования и пилотирования цифровых продуктов.

Для участия в акселераторе студентам томских вузов необходимо заявить идею создания продукта или сервиса в сфере умных пространств, финтеха, медиа, развлечений, решений на основе анализа больших данных и других. Участники могут как самостоятельно объединяться в команды для реализации своих идей, так и присоединиться к уже работающим командам Центра внутренних инноваций МТС.

После подачи идеи команды попадают в предакселератор, где должны будут за 3-4 месяца сформировать продуктовое видение – портрет целевой аудитории, потребительскую проблему, способ решения и ключевую ценность. Далее команды переходят в трехмесячную акселерацию, где они будут должны реализовать свой предпринимательский замысел – определить бизнес-модель, посчитать рынок и unit-экономику, собрать работающий прототип и сделать первые тестовые продажи. Лучшие прототипы продукта могут стать полноценной частью цифровой экосистемы МТС или перейти в венчурную студию, где можно развить продукт до отдельной компании. Также МТС готова будет предложить студентам пройти стажировки в компании, а лучшим из них - постоянную работу в компании.

«В томских вузах учится около 60 тысяч студентов, среди них есть и желающие стать технологическими предпринимателями. Мы активно оказываем поддержку томским студенческим стартапам: это и налоговые преференции на территории региона, и привлечение федеральных ресурсов, и сотрудничество с крупнейшими компаниями в сфере цифровых технологий по образовательным программам и созданию бизнес-акселераторов. Уверена, что эксперты программы внутреннего предпринимательства МТС помогут томским студентам в проработке идей, научат создавать продукт и окажут поддержку в формировании команды», — отметила заместитель губернатора Томской области Людмила Огородова.

«МТС накопила огромный опыт работы с инновациями, который может быть успешно использован для развития цифрового потенциала Томской области. За время работы внутреннего акселератора компании более 70 команд прошли акселерацию и создали 6 прототипов продуктов. Томск стал первым городом, запустившим акселерационную программу МТС для студентов. Открывая технологические лаборатории на площадках ведущих вузов Томской области и оказывая экспертную поддержку, мы создаем условия для развития творческого и технологического потенциала томских студентов и региона в целом. Я уверена, что цифровые продукты, созданные томскими студентами внутри акселератора МТС, получат поддержку и будут успешно внедрены в нашу повседневную жизнь», - отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

Открытие площадки и первые встречи пройдут в онлайн-формате со студентами каждого из вузов-партнеров программы. Эксперты МТС расскажут, как и где будут функционировать площадки, что необходимо, чтобы попасть в акселератор, а также проведут интерактивную игру – команды попробуют проработать и презентовать первые варианты своих идей.

Отправить заявку на участие можно по ссылке.

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