18+
18+

Скончалась главный библиотекарь Научной библиотеки ТГУ Галина Колосова

Некрологи, Томские новости, некрологи Колосова Научка музей книги Скончалась главный библиотекарь Научной библиотеки ТГУ Галина Колосова

Накануне, 14 ноября, на 75 году жизни скончалась главный библиотекарь Научной библиотеки Томского государственного университета Галина Колосова.

«Галина Иосифовна была настоящим подвижником в изучении и раскрытии книжного культурного наследия. Почти полвека она посвятила самой ценной части „книжной сокровищницы Сибири“ — редким книгам. Заслуженный работник культуры РФ, почетный работник высшего профессионального образования, лауреат премии им. П.И. Макушина, победитель конкурса „Человек года“ Томской области в номинации „Библиотекарь года“ (2001) — в наших сердцах Галина Иосифовна навсегда останется глубоким исследователем и ярким профессионалом». — рассказала заведующий отделом социокультурных коммуникаций Научной библиотеки ТГУ Лариса Курбатова.

Галина Колосова 35 лет возглавляла отдел рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ. Она участвовала в формировании фонда отдела редких книг и рукописей, проводила археографический поиск на территории Томской области, организовала коллектив библиотекарей-исследователей, которые изучают историю фонда библиотеки и книжных собраний, создают каталоги и научные описания коллекций. В 1988 году по её инициативе был создан сектор гигиены и реставрации книги, на базе которого в 2002 году открыт Региональный центр консервации документов. В 2005 году она инициировала открытие Музея книги на базе постоянной экспозиции по истории книги.

Также Галина Колосова была автором исследований, посвященных устроителю ТГУ и основателю библиотеки В.М. Флоринскому, первому профессиональному томскому художнику П.М. Кошарову, а также многих десятков статей о книжных собраниях Научной библиотеки.

«Сделать всеобщим культурным достоянием уникальные коллекции Научной библиотеки — главное дело жизни Г.И. Колосовой — будет продолжено её учениками и коллегами», — отмечает Лариса Курбатова.

Прощание с Галиной Колосовой состоится 17 ноября с 12.00 до 12.45 в ритуальном зале по адресу ул. А. Беленца, 14.

Коллектив Томского Обзора выражает соболезнование семье, близким и коллегам Галины Колосовой.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Студенты и сотрудники одного из общежитий ТПУ эвакуировались из-за сработавшей сигнализации

29 октября 2021
Томские новости

Томские ученые помогли найти на Кавказе новых паразитов

10 ноября 2021
Томские новости

«Томь» в домашнем матче обыграла московский «Велес»

15 ноября 2021
Томские новости

В Томской области вводятся дополнительные ограничения

28 октября 2021
Томские новости

Водителя, который перевозил на санях молодого человека, запускавшего фейерверки, оштрафовали в Томске

29 октября 2021
Томские новости

Пьяный житель Томской области дважды напал на работников «скорой», которые пытались ему помочь

22 октября 2021
Томские новости

Томские бодибилдеры привезли 4 медали с чемпионата России

27 октября 2021
Томские новости

Бюджеты Томской области до 2024 года планируются профицитными для снижения долговой нагрузки

15 ноября 2021
Томские новости

Томские коммунальщики готовы к снегу и гололеду

28 октября 2021
Комментарии для сайта Cackle