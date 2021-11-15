Скончалась главный библиотекарь Научной библиотеки ТГУ Галина Колосова

Накануне, 14 ноября, на 75 году жизни скончалась главный библиотекарь Научной библиотеки Томского государственного университета Галина Колосова.

«Галина Иосифовна была настоящим подвижником в изучении и раскрытии книжного культурного наследия. Почти полвека она посвятила самой ценной части „книжной сокровищницы Сибири“ — редким книгам. Заслуженный работник культуры РФ, почетный работник высшего профессионального образования, лауреат премии им. П.И. Макушина, победитель конкурса „Человек года“ Томской области в номинации „Библиотекарь года“ (2001) — в наших сердцах Галина Иосифовна навсегда останется глубоким исследователем и ярким профессионалом». — рассказала заведующий отделом социокультурных коммуникаций Научной библиотеки ТГУ Лариса Курбатова.

Галина Колосова 35 лет возглавляла отдел рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ. Она участвовала в формировании фонда отдела редких книг и рукописей, проводила археографический поиск на территории Томской области, организовала коллектив библиотекарей-исследователей, которые изучают историю фонда библиотеки и книжных собраний, создают каталоги и научные описания коллекций. В 1988 году по её инициативе был создан сектор гигиены и реставрации книги, на базе которого в 2002 году открыт Региональный центр консервации документов. В 2005 году она инициировала открытие Музея книги на базе постоянной экспозиции по истории книги.

Также Галина Колосова была автором исследований, посвященных устроителю ТГУ и основателю библиотеки В.М. Флоринскому, первому профессиональному томскому художнику П.М. Кошарову, а также многих десятков статей о книжных собраниях Научной библиотеки.

«Сделать всеобщим культурным достоянием уникальные коллекции Научной библиотеки — главное дело жизни Г.И. Колосовой — будет продолжено её учениками и коллегами», — отмечает Лариса Курбатова.

Прощание с Галиной Колосовой состоится 17 ноября с 12.00 до 12.45 в ритуальном зале по адресу ул. А. Беленца, 14.

Коллектив Томского Обзора выражает соболезнование семье, близким и коллегам Галины Колосовой.

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