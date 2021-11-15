«Томь» в домашнем матче обыграла московский «Велес»

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2021 // Фото: vk.com/fctomtomsk

В субботу, 13 ноября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 22 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2021-2022, в рамках которого «Томь» принимала ФК «Велес» из Москвы, сообщается на сайте томской команды.

Автором первого и единственного гола во встрече стал Павел Кудряшов. На 8 минуте матча он после прострела Александра Ставпеца отправил мяч в ворота гостей. Встреча закончилась со счетом 1:0.

По итогам 22 туров томская команда поднялась на 10 строчку турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 17 ноября в п. Ростоши, где встретится с ФК «Оренбург».

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