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Житель Томской области хотел выменять у знакомого карабины, но в итоге ушел с двумя ружьями

Криминал, Томские новости, оружие огнестрельное оружие арестовали задержали происшествие огнестрельное оружие Житель Томской области хотел выменять у знакомого карабины, но в итоге ушел с двумя ружьями

В Томской области закончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя города Колпашево, обвиняемого в хищении оружия, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, в октябре 2021 года обвиняемый пришел в гости к своему знакомому в селе Тогур. В процессе совместного распития спиртного хозяин квартиры показал гостю два гладкоствольных карабина. В свою очередь обвиняемый предложил мужчине выменять одно ружье на газовый пистолет, который он удачно прихватил с собой. Обмен отметили за дальнейшим застольем, после чего хозяин уснул, а гость ушёл, прихватив с собой и второе ружьё.

Позже владелец оружия пришел в себя и сообщил о произошедшем в полицию, признавшись не только в собственной халатности, приведшей к краже, но и в незаконном обмене. Злоумышленника задержали в течение суток. За незаконное хранение и приобретение оружия, а также за хищение оружия в отношении него были возбуждены уголовные дела.

В отношении владельца карабинов также было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.222 УК РФ «Незаконный сбыт огнестрельного оружия».

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