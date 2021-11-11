Томский проект попал в ТОП-100 Фонда президентских грантов

11 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Ольга Хорошилова

Томский проект «Чеховские пятницы» вошел в 100 лучших проектов, организованных при поддержке Фонда президентских грантов.

По информации сайта оценка.гранты.рф, в 2020 году в оценке приняли участие проекты, получившие президентский грант в 2018-м и завершившие реализацию в 2019 году. Их проверяли представители Общественной палаты РФ, более 150 экспертов конкурсов президентских грантов, 82 региональных органа исполнительной власти, 69 региональных общественных палат, 607 победителей конкурсов президентских грантов и 5 968 благополучателей.

По результатам оценки проекты распределяются по группам: успешно, удовлетворительно и неудовлетворительно реализованные. По данным на 2020 год доля успешных проектов составила 80%. В Томской области таким проектом стали «Чеховские пятницы», организаторы которого подали заявку на грант, чтобы превратить цикл событий в полноценный фестиваль.

Размер гранта составил 1 669 490 рублей. На эти средства было приобретено оборудование: микрофоны, стойки, сабвуфер, радиосистемы, палатки и тенты на случай дождя. Впервые у «Чеховских пятниц» появился настоящий зрительный зал — для пожилых гостей и участников поставили удобные кресла у сцены.

Кроме того, пятничные концерты, которые идут все лето с июня и до конца августа, стали тематическими: первая пятница — молодежная, вторая для участников солидного возраста, третья — смешанная. Они чередуются в течение всего лета.

«Мы поняли, что улица — это не зал. Наша задача не удивлять, а постоянно привлекать тех томичей, у кого поет душа. К нам приходят медсестры, депутаты, полицейские. В этом смысл, — отметил президент фестиваля «Чеховские пятницы» Евгений Ковалевский.

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