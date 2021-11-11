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Северчанин напал с ножом на таксиста, который отказался провозить его в закрытый город

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В Томской области задержали 22-летнего северчанина, напавшего с ножом на водителя такси, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленник заказал поездку из Томска в Северск с помощью мобильного приложения. В начале поездки таксист сообщил клиенту, что сможет довезти его только до КПП. Мужчина согласился, но в пути стал требовать завершения поездки именно в закрытом городе.

Затем недовольный пассажир начал конфликтовать, достал предмет, похожий на нож и потребовал от водителя отдать ему всю выручку. Таксист остановил автомобиль и выбежал из него. Злоумышленник забрал 1 500 рублей и спешно покинул место происшествия.

Нападавшего удалось задержать в течение суток. Мужчина признался в содеянном. При себе у него нашли сумку с ключами, на которой висело орудие преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Ущерб таксисту возмещен в полном объеме. Нападавших находится под стражей.

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