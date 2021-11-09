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Более 260 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция распространение уровень заболеваемости Более 260 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 266 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 49 человек, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрированы 50 241 случай заболеваний коронавирусом. 38 757 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,1.

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