Более 260 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 266 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 49 человек, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрированы 50 241 случай заболеваний коронавирусом. 38 757 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,1.

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