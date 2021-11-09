Томич стал вторым на чемпионате мира по бодибилдингу

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2021 // Фото: depms.ru

Томский спортсмен Михаил Дядюк завоевал серебряную медаль на чемпионате мира IFBB по бодибилдингу, который проходил в Испании.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в состязаниях принимали участие более 130 атлетов. В составе сборной России выступали два спортсмена из Томской области — Михаил Дядюк и Юлия Киямова.

Томские атлеты преодолели полуфинальные отборы и попали в финальные части, где согласно международным правилам IFBB приняли участие десятки сильнейших спортсменов категорий.

В итоге Михаил Дядюк завоевал серебряную медаль в категории до 100 кг, проиграв лишь спортсмену из Словакии. Томичка Юлия Киямова выступила в категории юниорок до 23 лет (рост до 166 см). В упорной борьбе наша спортсменка стала седьмой, уступив лишь 1 балл участницам, занявшим 6 и 5 место.

Об истории развития бодибилдинга в Томской области можно узнать в нашем материале.

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