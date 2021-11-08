Томские подводники привезли 10 золотых медалей с финала кубка мира в Шарм-эль-Шейхе

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

Томские спортсмены завоевали 15 медалей в финале кубка мира по плаванию в ластах, который прошел в египетском Шарм-эль-Шейхе. В соревнованиях приняли участие 500 подводников из 18 стран. Томскую область представляли 13 спортсменов.

Как уточняет пресс-служба обладминистрации, 16-летняя мастер спорта Диана Слисева четырежды стала первой среди юниорок в нырянии в ластах в длину на 50 м, подводном плавании на 100 м, плавании в ластах на 100 м и 50 м. Также на ее счету «золото» во взрослой эстафете 4×100 м плавание в ластах.

Заслуженный мастер спорта Алёна Паршина кроме одержала победы в дисциплинах «ныряние в ластах в длину, 50 м», «подводное плавание, 100 м», а также стала третьей в плавании в ластах на 50 м. Золотую эстафетную медаль у женщин также завоевали Александра Скурлатова и Мария Надеина.

Кроме Дианы Слисевой в юниорской возрастной категории уверенно выступил Иван Горелов, ставший первым в нырянии в ластах и в подводном плавании на 100 м. Также на его счету два «серебра» — в плавании в ластах на 100 м и в эстафете 4×100м. Эстафетное «серебро» в активе и у Ярослава Барсукова, Данилы Будько, Сергея Неберы. Данила также стал бронзовым призером в дисциплине «плавание в ластах, 200 м», а Сергей — серебряным призером в дисциплине «плавание в ластах, 800 м».

Все спортсмены учатся в ДЮСШ водных видов спорта «Учебно-спортивный центр имени Виктора Шевелёва» под руководством заслуженных тренеров России Юлии Поздеевой, Александры Сильванович и Григория Шумкова, а также Анастасии Жидкова и Тимофея Горелова.

Делегацию в Африке возглавляла президент Федерации подводного спорта Томской области Наталья Гречихина.

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