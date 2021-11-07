Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 274 случая заболевания коронавируса. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 49 человек. 4 заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 49 704 случаев заболевания коронавирусом. 38 655 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,03.

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