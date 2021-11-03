Томский самбист победил на Всероссийском турнире

Томский Обзор / Фото: 3 ноября 2021 // Фото: depms.ru

Студент Томского госуниверситета Владимир Можейко победил на XXI Всероссийском турнире по самбо на призы почетного гражданина города Омска, заслуженного мастера спорта СССР Александра Пушницы, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире принимали участие 240 спортсменов из 22 регионов страны. Томский самбист — воспитанник томского Центра спортивного и боевого самбо «Кристалл» — выступал в весовой категории до 58 кг. Помимо победы он также впервые выполнил норматив мастера спорта России.

«Владимир показал мужской характер и волю к победе. Очень здорово, что в такой конкуренции нам удалось пробиться на высшую ступень пьедестала, такие победы заряжают на достижение более высоких вершин», — тренер спортсмена, председатель Центра спортивного и боевого самбо «Кристалл» Анатолий Попов.

К турниру спортсмена подготовили Анатолий Попов и Максим Соколов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: