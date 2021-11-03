Томский самбист победил на Всероссийском турнире
Студент Томского госуниверситета Владимир Можейко победил на XXI Всероссийском турнире по самбо на призы почетного гражданина города Омска, заслуженного мастера спорта СССР Александра Пушницы, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.
В турнире принимали участие 240 спортсменов из 22 регионов страны. Томский самбист — воспитанник томского Центра спортивного и боевого самбо «Кристалл» — выступал в весовой категории до 58 кг. Помимо победы он также впервые выполнил норматив мастера спорта России.
«Владимир показал мужской характер и волю к победе. Очень здорово, что в такой конкуренции нам удалось пробиться на высшую ступень пьедестала, такие победы заряжают на достижение более высоких вершин», — тренер спортсмена, председатель Центра спортивного и боевого самбо «Кристалл» Анатолий Попов.
К турниру спортсмена подготовили Анатолий Попов и Максим Соколов.
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