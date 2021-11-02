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В Томске спасли утку, которая вмерзла в лед

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Сегодня, 2 ноября, в Томске сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы помогли утке, которая вмерзла в лед на Белом озере, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии поступило оперативному дежурному в 13.04. Прибывшие на место спасатели на надувной лодке приблизились к птице и надломили ледовую корку.

Освобожденная птица стала убегать от людей, но ее удалось поймать с помощью сачка. Утку доставили на берег и передали орнитологам ТГУ.

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