В Томске спасли утку, которая вмерзла в лед
2 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томская областная поисково-спасательная служба
Сегодня, 2 ноября, в Томске сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы помогли утке, которая вмерзла в лед на Белом озере, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о происшествии поступило оперативному дежурному в 13.04. Прибывшие на место спасатели на надувной лодке приблизились к птице и надломили ледовую корку.
Освобожденная птица стала убегать от людей, но ее удалось поймать с помощью сачка. Утку доставили на берег и передали орнитологам ТГУ.
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