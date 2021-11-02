Более 240 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области
2 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 242 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 56 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 48 428 случаев заболевания коронавирусом. 38 419 заболевших выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,4.
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