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В Томске из-за ремонта трамвайных путей изменится схема движения на ул. Красноармейской

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В субботу, 30 октября, в Томске будет ограничено движение транспорта по ул. Красноармейской в районе пересечения с дублером пр. Кирова.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, для движения будет закрыта одна полоса. Ограничение продлится с 00.00 до 23.30. В это время здесь будут проходить работы по ремонту трамвайного переезда на ул. Красноармейской.

В сообщении отмечается, что общественный транспорт продолжит работать по обычной схеме.

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