Завтра в Томске ограничат движение по ул. Рабочей

28 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Завтра, 29 октября, в Томске будет временно ограничено движение транспорта по ул. Рабочей на участке от ул. Путейской до дома по ул. Рабочей, 14, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится с 9.00 до 21.00. В это время бригады ООО «Ремис» займутся восстановлением подачи теплоснабжения у дома по ул. Рабочей, 14.

Предполагается, что нарушенное благоустройство на месте проведения работ будет восстановлено до вечера субботы, 30 октября.

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