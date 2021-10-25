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Завтра томичей ждут снег и гололед

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Завтра, 26 октября, и ночью 27 октября в Томской области ожидаются осадки, гололед и сильный ветер, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области ожидаются осадки, по северу сильные, преимущественно в виде снега, местами гололедные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра до 18-23 м/с. Похолодание, на дорогах сильная гололедица, по северу установление снежного покрова», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧП из-за аварий на объектах ЖКХ и энергокомплекса, а также возможно падение слабозакрепленных конструкций, ДТП и пожары в жилом секторе.

Также жителям напоминают о необходимости соблюдения мер личной и пожарной безопасности. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

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