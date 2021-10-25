Бывший директор Томского инструментального завода возглавил департамент промышленности

Томский Обзор / Фото: 25 октября 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

Начальником департамента промышленности и энергетики Томской области назначен Сергей Шварцев, ранее возглавлявший Томский инструментальный завод. Сегодня, 25 октября, нового руководителя коллективу представил замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный, передает пресс-служба обладминистрации.

Среди задач, которые поставил перед новым начальником губернатор Томской области Сергей Жвачкин — расширение сотрудничества томских промпредприятий с вертикально-интегрированными холдингами, а также дальнейшая интеграция промышленников и энергетиков с мощным научно-образовательным комплексом.

«Мы взяли высокую планку в этой работе, но конкуренты не дремлют, и нам нужно сделать всё, чтобы высокотехнологичная наукоемкая томская продукция не уходила с уже завоеванных рынков и завоевывала новые. Нам нужно продолжать модернизацию производств и наращивать доходы бюджетов всех уровней, в том числе семейных бюджетов томичей», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Сергей Шварцев родился в 1958 году в поселке Дальнее Колпашевского района Томской области. В 1981-м окончил Томский политехнический институт по специальности «инженер-электрик», а в 1999-м московский Современный гуманитарный институт, став бакалавром экономики. Трудовой путь начал в 1980-м рабочим на заводе «Сибэлектромотор». Почти 40 лет отдал работе на томском инструментальном заводе, пройдя путь от мастера до директора. Почетный машиностроитель. Женат, две дочери.

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