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Завтра томичей ждут сильный ветер и гололед

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Завтра, 15 октября, в Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области и г. Томску ожидаются местами усиление ветра 16-21 м/с, в отдельных районах гололедные явления», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС. В непогоду на улице необходимо держаться подальше от шатких конструкций. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

По данным сайта томского Гидрометцентра, завтра в Томске ожидается облачная погода, без осадков. Температура днем — 14°С, ночью — 5°С. Ветер юго-западный 6 метров в секунду.

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