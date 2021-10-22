У томского сайта по поиску лекарств появилось мобильное приложение

У сайта по поиску лекарств и медуслуг «Таблетка» появилось мобильное приложение для смартфонов на базе Android. Уже в ближайшее время воспользоваться им смогут и обладатели айфонов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Мы постоянно развиваем „Таблетку“, и разработка мобильного приложения — это еще один шаг в сторону удобства, простоты поиска информации для пользователей», — пояснила директор регионального центра медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова.

С помощью приложения, как и с помощью сайта, можно узнать, в какой аптеке ближе и дешевле приобрети лекарства, найти и сравнить стоимость медицинских услуг в медорганизациях региона.

«Из медицинских услуг сейчас чаще всего ищут тестирование на антитела к COVID-19, магнитно-резонансную томографию, эхокардиографию, консультации узких специалистов — кардиолога, невролога, травматолога-ортопеда, других врачей», — отметила Светлана Малахова

Задать эти же вопросы томичи и жители Томской области могут и по телефонам горячей линии 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50 (бесплатно). На вопросы круглосуточно отвечают сотрудники колл-центра — профессиональные фармацевты и провизоры.

Также операторы принимают обращения по горячим линиям департамента здравоохранения Томской области: по ОРВИ, гриппу и новой коронавирусной инфекции, качеству оказания медпомощи и льготному лекарственному обеспечению, диспансеризации, анальгезирующей терапии, подготовке к лабораторным исследованиям; консультируют по записи на прием к врачу через интернет.

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