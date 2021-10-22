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Пауэрлифтер из Томской области победил на Кубке России

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Спортсмен из Томской области Семен Богдан победил на Кубке России по пауэрлифитингу, который проходит в эти дни в Мурманске, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Семен Богдан, спортсмен из Белого Яра Верхнекетского района, выступал в категории до 66 кг. В сумме троеборья он сумел набрать 565 кг: приседания 195 кг, жим лежа 140 кг, тяга становая 230 кг. Спортсмен проживает в поселке Белый Яр Верхнекетского района, тренируется под руководством Александра Обуховича.

«К Кубку России начали готовиться с августа. В процессе проработали все слабые места, работали с тяжелыми весами, планировали с тренером собрать сумму, равную 605 кг (мастер спорта России международного класса). Реализовать свои планы не удалось, но все же я стал победителем в своей категории. Проведу работу над ошибками и начну подготовку к чемпионату России», — рассказал Семен Богдан.

В сообщении отмечается, что ранее, в 2018 году «золото» Кубка России по классическому троеборью среди мужчин взял мастер спорта международного класса Василий Омельченко.

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