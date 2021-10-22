В Томске на парковке у ТЦ «Смайл сити» поставили ограждения

В Томске появились пешеходные ограждения, поставленные вдоль парковки у ТЦ «Смайл сити». Теперь, чтобы попасть на пешеходный тротуар, водители и пассажиры должны обходить ограждения по проезжей дороге. Об этом сообщает телеграм-канал «Город не бесит».

По мнению авторов проекта «Город не бесит» парковка у ТЦ «Смайл сити» является одной из лучших в городе. В отличие от других парковок Томска, представляющих из себя асфальтовые поля, парковка у «Смайл сити» построена под форму тротуара. При этом образуются точные отсеки для каждого машино-места, что позволяет размещать автомобили ровно и организовано.

Но более важное преимущество подобных парковок в том, что такая организация пространства даёт возможность в каждом разделяющем отсеке высадить деревья. Это делает город зеленее и добавляет ощущения безопасности.

По мнению автора канала «Город не бесит», после установки новых ограждений выход с парковки на тротуар стал неудобным. Чтобы на него выйти, необходимо идти либо по проезжей части, либо по газону.

Однако по информации городского Департамента дорожной деятельности и благоустройства, пешеходные ограждения установлены в соответствии со всеми техническими нормами, имеют разрывы для прохода со стоянки на тротуар.

Напомним, что пешеходные ограждения вблизи ТЦ «Смайл сити» установлены в 2019 году. На момент установки ГОСТ предусматривал обустройство регулируемых пешеходных переходов направляющими ограждениями (не зависимо от того имеется газон или нет). В 2021 году в ГОСТ внесены изменения, в которых допускается не устанавливать ограждения при наличии газона шириной более 1 метра.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: