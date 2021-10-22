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Респираторные госпитали Томска увеличивают количество мест

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Респираторные госпитали Томской областной клинической больницы и горбольницы №3 увеличивают коечный фонд на 150 мест. В связи с этим в части отделений медучреждений приостановлена плановая медпомощь, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Так, временно перестанут работать отделения пульмонологии и ЛОР-отделение больницы №3, сокращен объем предоставляемой помощи в гинекологическом отделении ОКБ.

«Помощь по профилю «пульмонология» и «гинекология» будет оказываться в терапевтических отделениях учреждений», - прокомментировала заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелёва.

Сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 составляет 2 643 койки. Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть №2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы, Дворца зрелищ и спорта, родильного дома №4 и больницы №3. В Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.

Напомним, в респираторном госпитале томской больницы №3 проходят лечение пациенты с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией и пневмонией со средней степенью тяжести заболевания, в ОКБ – пациенты с тяжелым и средне-тяжелым течением COVID-19.

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