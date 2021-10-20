Во второй медсанчасти на ул. Репина в Томске открыт прием узких специалистов

20 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Узкие специалисты начали вести прием в поликлиническом отделении Медсанчасти №2 на ул. Репина, 12 в Томске. Здесь можно посетить невролога, уролога и кардиолога. Позже здесь будет вести прием эндокринолог, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«Такое решение было принято на основании обращений граждан микрорайона Спичфабрика, в том числе для удобства маломобильных и пожилых пациентов. В будущем филиал ждёт расширение, это даст возможность и увеличить количество участков, и привлечь узких специалистов на постоянное место работы», - отметил главный врач МСЧ№2 Александр Холопов.

В сообщении отмечается, что сегодня прием вел врач-уролог, в пятницу с 11.00 до 16.00 в медсанчасти будет работать кардиолог. Далее дни и время приема специалистов будут регулироваться в зависимости от потребности.

Записаться на прием можно через личный кабинет госуслуг, по телефону колл-центра 644-233 и по телефону регистратуры 736-220.

На сегодняшний день к поликлиническому в отделению №3 на ул. Репина, 12 прикреплено более 7000 пациентов, из них около 1700 – это дети.

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