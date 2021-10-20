В Томске ремонтируют лестницу на ул. Бирюкова

В понедельник, 18 октября, в Томске начался ремонт лестницы на ул. Бирюкова, 11.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас здесь полностью демонтировали разрушенные железобетонные ступени, бригада подрядчика устанавливает металлоконструкции. Предполагается, что работы будут завершены до конца октября.

В сообщении отмечается, что во время ремонтных работ проход по лестнице закрыт. Пешеходам предлагают альтернативные пути.

Фото: пресс-служба мэрии

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