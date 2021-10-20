18+
18+

В Томске ремонтируют лестницу на ул. Бирюкова

Благотворительность, Томские новости, ремонт лестница Бирюкова В Томске ремонтируют лестницу на ул. Бирюкова

В понедельник, 18 октября, в Томске начался ремонт лестницы на ул. Бирюкова, 11.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас здесь полностью демонтировали разрушенные железобетонные ступени, бригада подрядчика устанавливает металлоконструкции. Предполагается, что работы будут завершены до конца октября.

В сообщении отмечается, что во время ремонтных работ проход по лестнице закрыт. Пешеходам предлагают альтернативные пути.

Фото: пресс-служба мэрии

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

S7 с ноября свяжет Томск со Средней Азией регулярными рейсами

20 сентября 2021
Томские новости

Писательница и поэтесса Вера Полозкова представит свою новую книгу в Томске

25 сентября 2021
Томские новости

В Томской области закончилась первая «музейная творческая ссылка»

24 сентября 2021
Томские новости

У двух томских техникумов назначили новых директоров

1 октября 2021
Томские новости

Мэр Стрежевого покинул свой пост

1 октября 2021
Томские новости

В Томске задержали дебошира, который устроил погром в отделении банка

29 сентября 2021
Томские новости

Оператор аэропорта в Стрежевом отказался выкупать его с торгов, лот предложен «Новапорту»

18 октября 2021
Томские новости

Любовь, страх, скандал и снова любовь: в октябре Wink докажет, что именно она спасет мир

1 октября 2021
Томские новости

Томские ученые создали технологию получения стройматериалов из отходов нефтехимии

30 сентября 2021
Комментарии для сайта Cackle