В Томске ремонтируют лестницу на ул. Бирюкова
20 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
В понедельник, 18 октября, в Томске начался ремонт лестницы на ул. Бирюкова, 11.
Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас здесь полностью демонтировали разрушенные железобетонные ступени, бригада подрядчика устанавливает металлоконструкции. Предполагается, что работы будут завершены до конца октября.
В сообщении отмечается, что во время ремонтных работ проход по лестнице закрыт. Пешеходам предлагают альтернативные пути.
Фото: пресс-служба мэрии
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