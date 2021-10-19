Житель Томской области хотел купить растительное масло, но потерял около 860 тыс. рублей

Житель села Александровское стал жертвой мошенников и потерял около 860 тыс. рублей, пытаясь приобрести подсолнечное масло в интернете, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, к мужчине обратился его двоюродный брат. Он попросил одолжить крупную сумму на приобретение 10 тонн подсолнечного рафинированного дезодорированного масла. В интернете родственник нашел, где можно купить 2 тысячи пятилитровых бутылок искомого продукта. Мужчина начал вести переписку с менеджером, отправляя необходимые документы для заключения договора.

После заключения сделки потерпевший перевел деньги на расчетный счет организации. Позже брат потерпевшего пытался связаться с менеджером сайта, чтобы уточнить, когда будет привезен товар. Однако попытки выйти на связь не принесли результата.

Общая сумма ущерба составила около 860 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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