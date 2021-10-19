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Томичи победили на Кубке Сибири по трофи-рейдам

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Томские спортсмены привезли «золото», два «серебра», «бронзу» и переходящий Кубок Сибири по трофи-рейдам с V этапа одноименного соревнования, который проходил в Барнауле.

Как уточняет пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в состязаниях отличились три томских экипажа. В классе ТР1 Александр Шмидт и Егор Лысцов заняли первое место, а Денис Далтов и Иван Цимбалюк завоевали «серебро». Никита Марков и Андрей Проняев также стали серебряными призерами в классе ТР2.

Кроме того, по итогам года Александр Шмидт и Егор Лысцов стали обладателями переходящего Кубка Сибири по трофи-рейдам (ТР1), а Никита Марков и Андрей Проняев стал третьими в классе ТР2.

«Маршруты, несмотря на большой пробег, получились не очень сложными, но убойными. Машина не подвела, и получилось показать хороший темп. Планирую попробовать свои силы на чемпионате России», — Александр Шмидт.

Напомним, Кубок Сибирского федерального округа по трофи-рейдам проходит в течение года и состоит из пяти этапов. По результатам всех заездов в каждой категории определяются победители.

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