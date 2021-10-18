«Ростелеком» в Томске обеспечил интернетом трансляцию киберчемпионата по Dota 2

18 октября 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в томском кинотеатре Fakel поддержал онлайн-трансляцию главного турнира по киберспорту — финал чемпионата The International 10 по игре Dota 2, который проходил в Бухаресте (Румыния).

Оператор предоставил для болельщиков интернет-канал со скоростью 1 Гбит/с. Томичи в прямом эфире 17 октября смогли наблюдать за напряженной борьбой сильнейших сборных мира по киберспорту. В этом году призовой фонд соревнований составил рекордную сумму — 40 млн долларов, которую разыграли 18 коллективов. Впервые за десять лет российская команда Team Spirit выиграла турнир The International 10.

«“Ростелеком” не первый год является партнером такого значимого мероприятия для томской молодежи, увлеченной киберспортивной дисциплиной. Мы понимаем, что качество онлайн-трансляции зависит от надежности соединения и скорости передачи данных. Поэтому всегда идем навстречу организаторам, обеспечивая высокоскоростной интернет», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

В перерывах между трансляциями матча зрители активно участвовали в конкурсах и викторинах, а также знакомились с услугами компании, в частности, с тарифом «Игровой».

«Ребята, выступающие за Томскую область, уже не раз становились призерами всероссийских и международных соревнований. Безусловно, принять участие на турнире мирового уровня — цель любого участника, увлеченного Dota 2. Мы верим, что скоро и нам покорится эта вершина. Хотим выразить благодарность партнеру, который поддерживает наши интересы и всегда готов помочь в организации встреч», — поделился Дмитрий Шульгин, председатель Томского областного отделения Федерации компьютерного спорта России.

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