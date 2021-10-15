Три аэродрома на севере Томской области выставлены на торги

15 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Конкурсный управляющий ООО «Промавиасервис» Вера Дорошук выставила на торги три аэродрома в Каргасокском районе Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные официального сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Общая начальная стоимость объектов составляет 158 млн рублей.

Так, на торги тремя отдельными лотами выставлены аэродромы в селах Каргасок (начальная стоимость — 82,85 млн рублей), Новый Васюган (48,07 млн рублей) и Средний Васюган (27,09 млн рублей). Основными объектами лотов являются взлетно-посадочные полосы, а также аэровокзалы (кроме Среднего Васюгана).

Прием заявок по всем аукционам продлится до 1 ноября. Торги назначены на следующий день.

Кроме того конкурсный управляющий выставила на торги бывшую базу авиакомпании «Томск Авиа» («дочка» «Промавиасервиса», также находится в процедуре банкротства — ИФ), находящуюся на территории аэропорта «Богашево». Единым лотом при начальной цене 103,3 млн рублей выставлены на продажу площадка для обслуживания воздушных судов площадью 5,2 тыс. кв. м; два земельных участка общей площадью 2,9 тыс. кв. м; два производственных здания общей площадью 1,6 тыс. кв. м и газопровод к жилому городку.

Как сообщалось, до вступления в силу 5 октября постановления правительства о новых требованиях безопасности к малым аэродромам регулярные рейсы в Каргасок и Новый Васюган выполняла авиакомпания «СиЛА».

Каргасокский район находится на севере Томской области, примерно в 500 км от регионального центра. В районе располагаются ряд крупных газовых и нефтяных месторождений, разработку которых ведут «Томскнефть», «Газпромнефть-Восток» и Imperial Energy (входит в индийскую компанию ONGC).

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