Спасая деньги от мошенников томичка взяла кредиты на 1,9 млн рублей, но это не помогло

14 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Жительница Томска лишилась более 1,9 млн рублей, которые взяла в кредит, чтобы защитить свои средства, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 55-летней томичке позвонила неизвестная с номера начинающегося на «+7 901», представившаяся сотрудником одного из банков. Она сообщила, что мошенники оформили на женщину кредиты, а спасти ситуацию могут «контрзаявки» в нескольких банках, получить кредитные средства и перевести на безопасные счета. Также томичку убедили, что все взятые кредиты будут списаны, а задолженности будут списаны сразу после поступления по указанным реквизитам.

Женщина поверила мошенникам, взяла кредиты на сумму более 1,9 млн рублей и перевела деньги на указанные злоумышленниками счета через банкомат в одном из крупных торговых центров Томска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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