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Спасая деньги от мошенников томичка взяла кредиты на 1,9 млн рублей, но это не помогло

Криминал, Томские новости, арестовали кредиты безопасные счета сохранить деньги Спасая деньги от мошенников томичка взяла кредиты на 1,9 млн рублей, но это не помогло

Жительница Томска лишилась более 1,9 млн рублей, которые взяла в кредит, чтобы защитить свои средства, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 55-летней томичке позвонила неизвестная с номера начинающегося на «+7 901», представившаяся сотрудником одного из банков. Она сообщила, что мошенники оформили на женщину кредиты, а спасти ситуацию могут «контрзаявки» в нескольких банках, получить кредитные средства и перевести на безопасные счета. Также томичку убедили, что все взятые кредиты будут списаны, а задолженности будут списаны сразу после поступления по указанным реквизитам.

Женщина поверила мошенникам, взяла кредиты на сумму более 1,9 млн рублей и перевела деньги на указанные злоумышленниками счета через банкомат в одном из крупных торговых центров Томска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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