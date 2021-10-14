Федерация выделит 1,8 млрд рублей на строительство участка малого транспортного кольца Томска
Сегодня, 14 октября, штаб правительственной комиссии по региональному развитии России поддержал заявку Томской области на строительство первого участка малого транспортного кольца, сообщает пресс-служба обладминистрации.
«Строительство объекта позволит перенаправить и разгрузить транспортные потоки в областном центре и Томской агломерации, а главное обеспечит транспортную доступность районов комплексного жилищного строительства общей площадью более миллиона квадратных метров», — сообщил вице-премьеру Марату Хуснуллину на онлайн-заседании штаба губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
По словам губернатора, регион готов начать строительство в 2022 году. Уже подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы. Общая стоимость строительства объекта — 4,8 млрд рублей, заявку на 3 млрд Томская область подаст в рамках нового конкурсного отбора заявок.
«Строительство первого этапа малого транспортного кольца Томска позволит реализовать инвестиционный проект комплексного жилищного строительства стоимостью в 17,8 миллиарда рублей, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — В том числе 15 млрд частный бизнес направит на жилищное строительство, 1 млрд будет вложено во внутриквартальную инфраструктуру и 1,8 млрд — в магистральную инфраструктуру».
В пресс-службе отмечают, что малое транспортное кольцо Томской агломерации позволит разгрузить наиболее напряженные направления (автомобильную дорогу Томск — Аэропорт, площадь Транспортную, кольцевую развязку на площади Южной и другие направления), освободить от грузового движения и перенаправить транзитный поток в обход центральных районов Томска.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».