18+
18+

Федерация выделит 1,8 млрд рублей на строительство участка малого транспортного кольца Томска

Власть, Дороги, Томские новости, Экономика и финансы, транспортное кольцо развязка дороги федерация деньги Федерация выделит 1,8 млрд рублей на строительство участка малого транспортного кольца Томска

Сегодня, 14 октября, штаб правительственной комиссии по региональному развитии России поддержал заявку Томской области на строительство первого участка малого транспортного кольца, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Строительство объекта позволит перенаправить и разгрузить транспортные потоки в областном центре и Томской агломерации, а главное обеспечит транспортную доступность районов комплексного жилищного строительства общей площадью более миллиона квадратных метров», — сообщил вице-премьеру Марату Хуснуллину на онлайн-заседании штаба губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По словам губернатора, регион готов начать строительство в 2022 году. Уже подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы. Общая стоимость строительства объекта — 4,8 млрд рублей, заявку на 3 млрд Томская область подаст в рамках нового конкурсного отбора заявок.

«Строительство первого этапа малого транспортного кольца Томска позволит реализовать инвестиционный проект комплексного жилищного строительства стоимостью в 17,8 миллиарда рублей, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — В том числе 15 млрд частный бизнес направит на жилищное строительство, 1 млрд будет вложено во внутриквартальную инфраструктуру и 1,8 млрд — в магистральную инфраструктуру».

В пресс-службе отмечают, что малое транспортное кольцо Томской агломерации позволит разгрузить наиболее напряженные направления (автомобильную дорогу Томск — Аэропорт, площадь Транспортную, кольцевую развязку на площади Южной и другие направления), освободить от грузового движения и перенаправить транзитный поток в обход центральных районов Томска.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичка взяла «золото» и «серебро» на чемпионате Урала и Сибири по бодибилдингу

14 октября 2021
Томские новости

Женщина-пассажир скончалась в тройном ДТП под Томском

17 сентября 2021
Томские новости

В Томской области могут увеличить сумму компенсации за подключение к газу жилых домов

20 сентября 2021
Томские новости

«Наступление» кустарников ускоряет таяние вечной мерзлоты в Арктике — томские ученые

22 сентября 2021
Томские новости

В Wink доступна коллекция новейших индийских фильмов и сериалов от Zee, которая удивит даже искушенного зрителя

12 октября 2021
Томские новости

Сегодня в Томске на 85-м году жизни скончался Заслуженный энергетик РФ Михаил Яворский

29 сентября 2021
Томские новости

Подозреваемого в убийстве и расчленении женщины задержали в Томске

21 сентября 2021
Томские новости

Томские каратисты привезли три «бронзы» с всероссийских соревнований

28 сентября 2021
Томские новости

Бывшего главного судебного пристава Томской области приговорили к 3 годам колонии

29 сентября 2021
Комментарии для сайта Cackle