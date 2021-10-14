Федерация выделит 1,8 млрд рублей на строительство участка малого транспортного кольца Томска

14 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Сегодня, 14 октября, штаб правительственной комиссии по региональному развитии России поддержал заявку Томской области на строительство первого участка малого транспортного кольца, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Строительство объекта позволит перенаправить и разгрузить транспортные потоки в областном центре и Томской агломерации, а главное обеспечит транспортную доступность районов комплексного жилищного строительства общей площадью более миллиона квадратных метров», — сообщил вице-премьеру Марату Хуснуллину на онлайн-заседании штаба губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По словам губернатора, регион готов начать строительство в 2022 году. Уже подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы. Общая стоимость строительства объекта — 4,8 млрд рублей, заявку на 3 млрд Томская область подаст в рамках нового конкурсного отбора заявок.

«Строительство первого этапа малого транспортного кольца Томска позволит реализовать инвестиционный проект комплексного жилищного строительства стоимостью в 17,8 миллиарда рублей, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — В том числе 15 млрд частный бизнес направит на жилищное строительство, 1 млрд будет вложено во внутриквартальную инфраструктуру и 1,8 млрд — в магистральную инфраструктуру».

В пресс-службе отмечают, что малое транспортное кольцо Томской агломерации позволит разгрузить наиболее напряженные направления (автомобильную дорогу Томск — Аэропорт, площадь Транспортную, кольцевую развязку на площади Южной и другие направления), освободить от грузового движения и перенаправить транзитный поток в обход центральных районов Томска.

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