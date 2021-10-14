Крупный пожар ликвидировали на пилораме в Томской области

14 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне утром, 13 октября в городе Асино на территории пилорамы произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в одноэтажном кирпичном здании по ул. Буева поступило в 11.42. Постройка была поделена на два бокса. В одно находилась валочная машина, ленточная пилорама, трактор К-700. Во втором — многопильный станок и пиломатериал.

Возгорание удалось ликвидировать к 19.05. В результате частично обгорела крыша здания. В первом боксе выгорели валочная машина и трактор, сгорели дощатая бытовка и котельная. Второй бокс от огня не пострадал. Пожарным удалось эвакуировать из здания два грузовых автомобиля.

Общая площадь пожара составила 800 кв. метров. На месте работали 11 единиц техники и 31 человек.

Причина возгорания устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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