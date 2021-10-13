Часть школ Октябрьского и Ленинского районов Томска перейдут на дистант из-за отключения воды

13 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Завтра, 14 октября, в Томске занятия в части школ Октябрьского и Ленинского районов пройдут в дистанционном формате.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, временный переход на дистант связан с масштабным отключением воды, которое ожидает томичей с 22.00 среды, 13 октября, до 20.00 четверга, 14 октября.

Под отключение ресурса подпадают:

школа № 2 (ул. Р. Люксембург, 64; пр. Ленина, 177);

Мариинская школа № 3 (ул. К. Маркса, 21);

Заозёрная школа № 16 (пер. Сухоозёрный, 6; ул. Береговая, 6);

гимназия № 24 (ул. Белозерская, 12/1);

школа № 27 (ул. 5-й Армии, 24);

школа № 28 (пр. Ленина, 245);

школа № 31 (ул. Ачинская, 22);

школа № 45 (ул. Войкова, 64/1);

школа № 54 (ул. Ферганская, 25);

Дом детского творчества «Планета» (ул. Трудовая, 18).

Также 14 октября не будут осуществлять прием детей корпуса муниципальных детских садов:

№ 13 (пр. Ленина, 116; ул. Береговая, 15);

№ 21 (ул. Б. Подгорная, 159а; ул. Чубаровцев, 28; ул. Первомайская, 152);

№ 46 (ул. Войкова, 82б; ул. Бердская, 11/1);

№ 57 (ул. Р. Люксембург, 38/2);

№ 66 (пр. Ленина, 222а; пер. Механический, 1);

№ 73 (ул. К. Маркса, 61; ул. Водяная, 31/1, ул. Береговая, 10);

№ 93 (ул. 5-й Армии, 20; ул. Профсоюзная, 16/1);

№ 94 (ул. Водная, 15/1).

Напомним, с полным перечнем домов, попавших под отключение воды можно ознакомиться здесь.

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