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Часть школ Октябрьского и Ленинского районов Томска перейдут на дистант из-за отключения воды

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Завтра, 14 октября, в Томске занятия в части школ Октябрьского и Ленинского районов пройдут в дистанционном формате.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, временный переход на дистант связан с масштабным отключением воды, которое ожидает томичей с 22.00 среды, 13 октября, до 20.00 четверга, 14 октября.

Под отключение ресурса подпадают:

Также 14 октября не будут осуществлять прием детей корпуса муниципальных детских садов:

Напомним, с полным перечнем домов, попавших под отключение воды можно ознакомиться здесь.

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