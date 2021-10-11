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В окрестностях томского поселка нашли частично мумифицированное тело

Криминал, Происшествия, Томские новости, тело мумия скелет происшествия жесть Томска В окрестностях томского поселка нашли частично мумифицированное тело

Томские следователи проводят проверку по факту обнаружения тема мужчины в лесу в окрестностях поселка Аникино.

Как уточняют в пресс-службе регионального СУ СКР, труп нашли накануне, 10 октября. Останки частично скелетированы и мумифицированы. Отмечается, что при визуальном осмотре на теле не обнаружилось признаков насильственной смерти.

Причину смерти и давность ее наступления определят судмедэксперты. Следователи устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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