Светофор установили между остановками «мкр. Заречный» и «ул. Обручева» в Томске

11 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Сегодня, 11 октября, в Томске заработал новый светофор с кнопкой на ул. Клюева. Он располагается между остановками «мкр.Заречный» и «ул. Обручева», сообщает пресс-служба мэрии.

Перед установкой светофора здесь занизили бордюрные камни и демонтировали барьерные ограждения.

В пресс-службе отмечают, что ранее с инициативой по обустройству пешеходного переход в мэрию обращались активисты ТОС «Рябиновый».

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