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Двое погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика на трассе Томск — Колпашево

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Накануне, 10 октября, на трассе Томск — Каргала — Колпашево столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.12 на 264 километре автодороги. По предварительным данным, в результате столкновения погибли два человека.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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