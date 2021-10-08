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Томичи могут помочь собрать средства на выпуск посмертного альбома музыканта Юрия «Юса» Терюкалова

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Друзья, родные и коллеги известного томского музыканта Юрия Терюкалова, известного многим как Юс, начали сбор средств на завершение его последнего альбома, сообщает музыкальный журнал «Новый рок».

Юс скоропостижно скончался от рака в августе 2020 года. В том же году он начал работу над своим новым альбомом, но успел выпустить только сингл «Gilf». В питерской студии музыканта остались 9 записанных треков.

Релиз планируется выпустить ко его дню рождения — 16 ноября. Сейчас сведено 3 трека, еще 6 находятся в работе. Студия готова передать их после оплаты работы — общая сумма составляет 78 тыс. рублей. На данный момент друзья и родственники собрали чуть меньше половины требуемой суммы — 36 тыс. рублей.

Все неравнодушные к творчеству Baron Von Yus могут поддержать выход его последнего альбома. Перевод денежных средств можно осуществить по указанным ниже реквизитам:

Либо по номеру телефона в СПб: +79632462492 (Екатерина К.)

В сообщении отмечается, что позже будет опубликован полный отчет о всех полученных и потраченных средствах.

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