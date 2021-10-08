Проект филологов ТГУ, посвященный деревням и селам, стал одним из лучших на NAUKA 0+

Instagram-аккаунт филологов Томского государственного университета @siberian__village стал вторым на конкурсе инновационной журналистики «Расшарь науку» в номинации «Фотонаука». Мероприятие проводилось в рамках XVI Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+.

Как уточняют в пресс-службе вуза, филологи ТГУ уже более 10 лет ездят в диалектологические экспедиции в сёла и деревни Томской области. За последние два года в экспедициях накопилось очень много материала и фотографий, разных наблюдений, которые касаются не только речи, но и деревенской жизни, жизни сибирской деревни, устройства домов и быта, в частности, архитектуры. Доценты кафедры русского языка ТГУ Мария Толстова и Светлана Волошина представили на конкурс свой проект в Instagram под названием «Сибирская деревня», который появился год назад.

«Существует не так много качественных научно-популярных проектов о русском языке и его разновидностях (например, диалекте). Мы поняли из общения с нашими знакомыми, родственниками, друзьями, что эта тема вызывает неподдельный, живой интерес. И рассказывать об этом нужно простым, интересным языком. Инстаграм как раз даёт возможность сопроводить научно-популярный текст красивыми, яркими фотографиями. Нужно сказать, что аккаунтов о русских деревнях не так мало, но в основном это не касается науки. И всё это нас сподвигло на создание собственного аккаунта», — рассказывает Мария Толстова.

Кроме популяризации науки, желания поделиться своими знаниями и наблюдениями, цель создания аккаунта — поиск информантов. В ситуации пандемии какое-то время диалектологи не могли выезжать в экспедиции, поэтому собирать материал помогали волонтеры (родственники информантов). Для ученых это сохранение народной речевой культуры, а для тех, кто согласится помочь — сохранение части семейной истории и принадлежность к гражданской науке.

В аккаунте диалектологи пишут о своих экспедициях, делятся впечатлениями от знакомства с интересными людьми, рассказывают о значении диалектных слов, историях названий сёл, публикуют воспоминания деревенских жителей о детстве и своей жизни. В аккаунте можно узнать о названиях снега, дорог, растений в сибирских говорах и т.д.

Недавно филологи съездили в деревню Берёзовка Первомайского района и сделали первичные наблюдения о речевой ситуации в деревне, основное население которой составляют этнические эстонцы.

«В нашем аккаунте мы делимся многим, что удивило нас самих. Мы планируем расширить состав рубрик, делать посты с аудиозаписями речи информантов. Планируем расширять географию экспедиций, соответственно, и добавлять фотографии, истории из других сёл и деревень Томской области. Победа в конкурсе для нас — большая неожиданность и в то же время большая честь. Это, конечно, нас мотивирует развивать наше дело, и это большой стимул двигаться вперед», — рассказывает Светлана Волошина.

Цель проведения конкурса «Расшарь науку» — развитие новых форматов популяризации науки и помощь популяризаторам в поиске новых каналов для взаимодействия с аудиторией.

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