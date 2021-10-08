Томичей старшего возраста приглашают на бесплатные занятия английским языком

8 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич

В центре «Открытый университет» Томского государственного университета стартуют бесплатные занятия по английскому языку и психологии для людей старше 55 лет.

Как сообщают организаторы, курс «Английский язык для начинающих» состоит из 18 онлайн-занятий и проводится на платформе Zoom 2 раза в неделю: по вторникам с 18:25 до 20:00 и субботам с 16:35 до 18:10. Для работы будущим студентам понадобятся камера и микрофон. Все необходимые учебные материалы будут предоставлены центром. Программу курса можно посмотреть по ссылке.



Психологические тренинги «Мудрость внутри нас» проходят три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам, с 17:00 до 18:15. Курс состоит из 10 онлайн-занятий и проводится на платформе Zoom. Камера и микрофон также потребуются для работы на парах. Уточняется, что тренинги предполагают активное участие в деятельности группы и выполнение домашних заданий. Ознакомиться с программой курса можно по ссылке.

Для того, чтобы записаться на курсы, необходимо отправить письмо на почту «Открытого университета» opentsu@mail.tsu.ru с указанием выбранного направления, Ф.И.О. полностью, года рождения, контактного номера телефона и e-mail.

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