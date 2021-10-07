Более 700 тыс. рублей передала мошенникам 25-летняя томичка

Томский Обзор / Фото: 7 октября 2021 // Фото: freepik.com

В Томске местная жительница лишилась 700 тыс. рублей, поверив мошенникам, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

25-летней томичке позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что мошенники оформили на девушку кредит и пытаются получить деньги. Чтобы им помешать необходимо оформить «встречную» заявку.

Девушка поверила звонившему и, следуя его указаниям, оформила на себя кредит на сумму более 700 тыс. рублей. После этого она сняла наличные и через банкомат внесла их на указанный «сотрудником банка» счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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