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Томский вуз получил 320 млн рублей на создание генетического принтера

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Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники разработает технологию субмикролитрового дозирования жидкостей для инженерной биологии, а также создаст опытный образец системы автоматического синтеза олигонуклеотидов на ее основе.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, на эти цели будет направлен грант Минобрнауки в 320 млн рублей, который выиграл вуз.

Сейчас большинство производителей олигонуклеотидов, необходимых для создания генных конструкций, находится в США. Местное законодательство не позволяет компаниям свободно поставлять в другие страны оборудование для биоматериалов.

Партнерами ТУСУРа в проекте выступят еще два томских вуза — Сибирский государственный медицинский университет и Национальный исследовательский Томский государственный университет. Также участие в разработке примут Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, индустриальный партнер ТУСУРа — АО «НПФ «Микран».

Минобрнауки России подвело итоги конкурса на предоставление грантов на реализацию отдельных мероприятий федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы. Всего на конкурс было подано 128 заявок из 8 федеральных округов и 35 регионов страны. Поддержано 15 биоресурсных коллекций и 25 исследовательских программ. Общий объем финансирования составит более 10 млрд рублей.

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